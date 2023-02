Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung durch Pflasterstein

Gerolstein (ots)

Am 22.02.2023 gegen 08:40 Uhr begab sich eine bereits amtsbekannte 47-jährige Frau aus dem Bereich der Stadt Gerolstein zu einem Anwesen in der Hauptstraße in Gerolstein und schlug aus bisher nicht nachvollziehbaren Gründen mittels eines Pflastersteins den Glaseinsatz einer Haustüre ein.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung gegen sie eingeleitet.

