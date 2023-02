POL-PDWIL: Fahrzeugbrand

Osann-Monzel (ots) - Wie erst jetzt bekannt wurde, kam es anlässlich des Nachtumzugs in der Moselstraße der Ortslage Osann-Monzel zu einer Unfallflucht. Im Zeitraum vom 17.02.2023, 18.30 Uhr bis 18.02.2023, 12.00 Uhr wurde ein dort in Fahrtrichtung Kesten am Fahrbahnrand geparkter grauer PKW Hyundai durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug erheblich beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von ...

