Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Balkonbrand - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Fellbach: Unfallflucht

In der Stuttgarter Straße zur Einmündung Lämmlerstraße ereignete sich am Donnerstag gegen 16 Uhr eine Unfallflucht. Der bislang unbekannte Fahrer eines Pkw SUV fuhr dort rückwärts und steifte hierbei einen rechts an ihm vorbeifahrenden Pkw Mercedes. Anschließend bog der Unfallverursacher vermutlich in Richtung Lämmlerstraße ab und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise auf den geflüchteten Autofahrer wird von der Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 erbeten.

Backnang: Zeugen zu Unfallgeschehen gesucht

Am Mittwoch gegen 12 Uhr ereignete sich in der Schillerstraße gegenüber eines dortigen Handy-Reparaturgeschäfts ein Unfall. Es liegen Informationen vor, dass der Fahrer eines Pkw Ford beim Parken gegen einen parkenden Pkw BMW gefahren ist und diesen dabei nicht unerheblich beschädigt hat. Zur Klärung der näheren Unfalldetails werden Unfallzeugen gebeten, sich mit der Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 in Verbindung zu setzen.

Fellbach: Brennender Balkon in Mehrfamilienhaus

Am Freitagmittag kam es kurz nach 12 Uhr auf dem Balkon im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses im Ulmenweg zum Brandausbruch. Der Brand griff auf die dazugehörige Wohnung über. Zudem wurde auch eine benachbarte leerstehende Wohnung bei dem Brand beschädigt. Die Feuerwehr kam mit sieben Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften vor Ort und hatte die Lage schnell unter Kontrolle. Der Rettungsdienst war zudem mit zwölf Fahrzeugen und 28 Personen im Einsatz. Die beiden Bewohner der betroffenen Wohnung wurden vor Ort medizinisch versorgt, blieben den vorliegenden Informationen jedoch unverletzt. Der entstandene Sachschaden dürfte ersten Schätzungen zufolge mindestens im mittleren fünfstelligen Bereich liegen. Das Polizeirevier Fellbach hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell