Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: 24-Jähriger spricht nach sexueller Belästigung erneut Kinder an

Aalen (ots)

Aalen-Hofen: 24-Jähriger spricht nach sexueller Belästigung erneut Kinder an

Am Donnerstagnachmittag wurde gegen 14 Uhr die Polizei verständigt, weil ein Mann Kinder im Bereich der Kappelbergschule in Hofen um Geld anbettelte. Bei Eintreffen der Polizeikräfte rannte der Mann davon und konnte zunächst nicht mehr angetroffen werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und die Erkenntnisse bei einer Mutter verifiziert. Demnach hat der Mann die Kinder am gestrigen Donnerstag lediglich um Geld gefragt und entgegen verbreiteter Nachrichten in den sozialen Netzwerken nicht sexuell belästigt. Mittlerweile konnte der Mann als ein 24-Jähriger identifiziert werden. Die Kriminalpolizei hat zwischenzeitlich die Ermittlungen übernommen, polizeiliche Maßnahmen getätigt und eine Gefährderansprache gegen den 24-Jährigen durchgeführt, zumal er im Verdacht steht, am 25. April zwei Kinder im Bereich des Rettungszentrums in Aalen sexuell belästigt zu haben. Die Kripo bittet nun um weitere Hinweise bezüglich des Vorfalls an der Kappelbergschule. Wurden am Donnerstag dort oder im erweiterten Umfeld in Hofen oder Wasseralfingen weitere Kinder konkret angesprochen oder gar sexuell belästigt? Eltern oder Erzieher von etwaig betroffenen Kindern sollen sich unter Telefon 07361/5800 melden. Der Mann hat dunkle, lockige Haare und war am Donnerstag mit einer dunklen Jacke mit auffallend hellen Reißverschlüssen sowie einer dunklen Hose bekleidet.

Bezugsmeldung vom 26.04.2023 - 11:03 Uhr Aalen: Sexuelle Belästigung Zwei Kinder wurden am Dienstag beim Rettungszentrum in der Bischof-Fischer-Straße sexuell belästigt. Der elfjährige Junge und das zwölfjährige Mädchen hielten sich gegen 18.20 Uhr vor dem Haupteingang auf, als ein etwa 30 Jahre alter Mann hinzukam und nach dem Weg fragte. Nach kurzer Konversation umarmte er erst den Jungen, dann das Mädchen und küsste diese im Halsbereich. Die beiden drückten den Mann jeweils weg, woraufhin er sich schließlich in Richtung Innenstadt entfernte. Er wird von den beiden Kindern als Ausländer, vermutlich arabischer Herkunft mit dunklem Teint beschrieben. Er ist etwa 1,70 Meter groß, hatte kurze, schwarze, lockige Haare, Dreitagebart und trug einen dunkelblauen Kapuzenpullover mit Fußballemblem. Er sprach teils Deutsch, teils Englisch und teils Arabisch.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell