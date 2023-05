Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis - Stand: 27.05.2023/11:45 Uhr - 4 Verkehrsunfälle, 1 Trunkenheitsfahrt

Aalen (ots)

Aalen - Bei Fahrstreifenwechsel nicht aufgepasst

Am Freitag gegen 16:17 Uhr befuhr eine 63 Jahre alte Frau mit ihrem Renault in Aalen die Steinertgasse in Richtung Hofherrnstraße. Kurz vor der dortigen Ampel wollte sie auf den linken Fahrstreifen wechseln und übersah hierbei den Hyundai einer 59 Jahre alten Frau, welche den Fahrstreifen neben ihr befuhr und streifte diesen. Bei der Kollision entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro.

Ellwangen - mit dem Fahrrad nicht aufgepasst

Am Freitag gegen 16:00 Uhr fuhr ein 10 Jahre altes Kind mit seinem Fahrrad in Ellwangen-Röhlingen im Sechtaweg von einem Grundstück eines dortigen Autohauses auf die Straße, ohne auf den Verkehr zu achten. Eine dort fahrende 31 Jahre alte Frau konnte ihren VW nicht mehr rechtzeitig abbremsen, so dass es zum Unfall kam. Bei dem Unfall wurde der Bub leicht verletzt. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von ca. 850 Euro.

Aalen - Betrunken mit dem E-Scooter unterwegs gewesen

Am Freitag gegen 19:15 Uhr stellte eine Polizeistreife einen E-Scooter ohne erforderliches Kennzeichen fest. Bei der Kontrolle bestätigte sich der Verdacht. Der 34 Jahre alte Mann war ohne Versicherungsschutz mit dem Gefährt unterwegs. Zudem konnte noch festgestellt werden, dass er erheblich dem Alkohol zugesprochen hatte. Der Mann muss nun mit einer Geldstrafe rechnen.

Schwäbisch Gmünd - Auto durch umherfliegende Radkappe beschädigt

Am Freitag gegen 16:30 Uhr befuhr eine 27 Jahre alte Frau mit ihrem VW die K3268 von Gmünd in Richtung Großdeinbach. In einer Rechtskurve kam ihr ein Auto entgegen. Der Fahrer des Fahrzeugs touchierte wohl aufgrund eines Fahrfehlers den rechten Bordstein, wodurch sich die Radkappe des Fahrzeugs löste und quer über die Fahrbahn flog. Hier trag sie den Kühlergrill des VWs, welcher hierbei beschädigt wurde. Vermutlich hatte der Fahrer des Autos den Schaden nicht bemerkt. Er setzte jedenfalls unbeirrt seine Fahrt fort. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Steinenbach - Mit Motorrad gestürzt

Am Freitag gegen 20:55 Uhr befuhr ein 21 Jahre alter Mann mit seiner KTM die K3328 von Steinenbach in Richtung Tonolzbronn. Aufgrund eines Fahrfehlers kommt er zu Fall und verletzt sich hierbei schwer. An dem Motorrad entsteht ca. 500 Euro Sachschaden. Der junge Mann wurde in ein örtliches Krankenhaus eingeliefert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell