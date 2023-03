Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidium Südosthessen von Sonntag, 26.03.2023

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Brennender Pkw- B 448/Obertshausen

Am Samstagmittag gegen 12.30 Uhr sorgte ein brennender Pkw auf der Bundesstraße 448 in Höhe der dortigen Tankstelle für eine kurzfristige Vollsperrung. Der in Vollbrand stehende Wagen wurde durch die Feuerwehr schnell gelöscht. Der Fahrer blieb unverletzt. Ein technischer Defekt dürfte ursächlich gewesen sein.

Bereich Main-Kinzig

Kein Beitrag

Die Autobahnpolizei berichtet:

1. Drei Leichtverletzte bei Unfall- A 66/ Bad Soden-Salmünster

Bei einem Verkehrsunfall am Samstagvormittag gegen 11.00 Uhr entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 37.000 Euro. Ein 21-jähriger Audi-Fahrer aus Ebersburg überholte auf der Autobahn 66 zwischen Bad Soden-Salmünster und Bad Orb rechts einen VW T-Roc. Beim Wiedereinscheren streiften sich die beiden Autos seitlich. Der Audi schleuderte daraufhin in die Böschung. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden. Der Fahrer, seine 19- und 22-jährigen Beifahrer, verletzten sich und wurden vorsorglich in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der 63-jährige Fahrer des VW blieb unverletzt.

Offenbach am Main, 26.03.2023, Susanne Röhling PvD

