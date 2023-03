Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht für das Polizeipräsidium Südosthessen von Samstag, 25.03.2023

Bereich Offenbach

1. Verletzte bei Verkehrsunfall - Ober-Roden-Waldacker

Übermüdung scheint die Ursache eines schadensträchtigen Unfalls mit drei beteiligten Fahrzeugen zu sein, welcher sich am frühen Freitagabend, gegen 18.14 Uhr, auf der Bundesstraße B 459 Höhe Lerchenberg ereignet hatte. Ein 46-jähriger Mercedes-Fahrer aus Ober-Roden verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet in den Gegenverkehr. Hierbei touchierte er zunächst ein Fahrschul-Fahrzeug und stieß anschließend frontal in einen nachfolgenden VW-Golf. Dessen 25-jähriger Fahrer aus Dietzenbach wurde mit multiplen Prellungen in ein Krankenhaus verbracht. Auch der Unfallverursacher erlitt hierbei Verletzungen leichterer Natur und wurde ebenfalls einer Klinik zugeführt. Fahrschüler und Fahrlehrer blieben unverletzt. Die Fahrbahn musste für die Unfallaufnahme und die anschließende Reinigung fast 2 Stunden gesperrt bleiben. Der Gesamtschaden wird mit ca. 31.000 Euro beziffert. Dem Unfallverursacher erwartet nun eine Anzeige u.a. wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Bereich Main-Kinzig

1. Alkoholunfall mit Verletzten - B 521 / Gem. Nidderau

Erheblich unter Alkoholeinfluss stand eine 23-jährige Mercedes-Fahrerin aus Nidderau auf ihrem Weg aus Richtung Altenstadt kommend am frühen Samstagmorgen, kurz nach Mitternacht, als sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und frontal mit einem entgegenkommenden Opel zusammenstieß. Dessen drei (3) Insassen erlitten durch den Aufprall unterschiedliche Verletzungen und wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die Unfallverursacherin blieb unverletzt. Sie erwartet nun ein Strafverfahren. Eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins wurden angeordnet. Der Gesamtschaden wird auf 26.000 Euro geschätzt.

2. Schüsse gemeldet - Hanau

Am frühen Samstagmorgen, gegen 00:58 Uhr, gingen bei der Leitstelle des Polizeipräsidiums in Offenbach mehrere Notrufe ein, dass im Bereich des Heumarktes geschossen worden sei. Die ersten Mitteiler berichteten von zwei (2) Schüssen. Umgehend wurden starke Kräfte in den Einsatzraum entsandt. Ersten Ermittlungen zufolge kam es in einer dortigen Cocktailbar aus bislang unbekannten Gründen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Einer verließ daraufhin die Bar, kam jedoch wenige Minuten zurück und traf vor der Lokalität auf seinen Kontrahenten. Er gab zwei (2) Schüsse aus einer Schreckschusspistole ab. Entsprechende Kartuschenmunition (Knall) konnte vor Ort aufgefunden und sichergestellt werden. Beide Streithähne verließen die Örtlichkeit, ohne sich der Polizei zu erkennen zu geben. Hinweise auf eventuell verletzte Personen liegen nicht vor. Aufgrund der Gesamtumstände, lag zu keiner Zeit eine Gefahr für die Allgemeinheit vor. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 06181-100-123 in Verbindung zu setzen.

Die Autobahnpolizei berichtet:

Offenbach am Main, 25.03.2023, RENKER, PvD

