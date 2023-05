Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis, Stand 28.05.2023, 12:00 Uhr

Aalen (ots)

Jagstzell: Unfall zwischen Motorrad und Lkw

Am Samstag, 27.05.2023, gegen 13:30 Uhr befuhr ein 27-jähriger Mercedes-Lkw-Fahrer die B 290 in Richtung Crailsheim. An der Einmündung Riegelhof bog er nach links ab. Gleichzeitig überholte ein 43-jähriger Kawasaki-Motorradfahrer trotz Überholverbot die Fahrzeugschlange und wollte auch den Lkw-Zug überholen. Er kollidierte frontal mit der Fahrerseite des Lkw und verletzte sich leicht. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

Gschwend: verletzte Fahrradfahrerin

Bereits am Freitag, 26.05.2023, gegen 12:20 Uhr kam es in der Hagstraße zu einem Vorfall. Eine 10-jährige Fahrradfahrerin befuhr die Straße ordnungsgemäß am rechten Rand. Die Fahrerin eines, in einer Haltebucht stehenden, Kleinbus öffnete die Fahrertüre ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Die Fahrradfahrerin wich aus und stürzte. Dabei verletzte sie sich schwer am Arm.

