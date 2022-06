Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Beteiligten und hohem Sachschaden -- Zeugen werden gesucht --

Trier (ots)

Zwei verletzte Unfallbeteiligte, 8 beschädigte Kraftfahrzeuge und ein Sachschaden in Höhe von ca. 50.000 Euro, sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles in der Trierer Merianstraße am heutigen Nachmittag.

Gegen 16.00 Uhr verlor die Fahrerin eines Lieferwagens beim Ausparken die Kontrolle über ihr Fahrzeug und beschädigte hierdurch mehrere parkende Fahrzeuge in der Merianstraße. Im Einmündungsbereich zur Friedrich-Ebert-Allee prallte sie anschließend gegen einen dort fahrenden PKW. Daraufhin fuhr die Verursacherin rückwärts, prallte dann gegen den Mast der dortigen Lichtzeichenanlage und fuhr im Anschluss erneut nach vorne gegen den zuvor beschädigten PKW in der Friedrich-Ebert-Allee.

Durch den Unfall wurden neben dem Fahrzeug der Unfallverursacherin sieben weitere Fahrzeuge beschädigt. Die Fahrerin selbst und ein weiterer Fahrzeugführer wurden durch den Aufprall verletzt. Im Einsatz waren neben Kräften der Berufsfeuerwehr Trier, Rettungsdienst, Beamte der Polizeiinspektion Trier und Mitarbeiter der SWT. Die Fahrbahn der Friedrich- Ebert-Allee musste zum Zwecke der Unfallaufnahme kurzzeitig gesperrt werden.

Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern derzeit an. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der zuständigen Polizeiinspektion Trier in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell