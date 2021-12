Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Mit mutmaßlich zwei Promille gegen geparktes Auto gefahren

Freiburg (ots)

Am Mittwochabend, 08.12.2021, ist in Laufenburg ein mutmaßlich stark alkoholisierter Autofahrer gegen einen geparkten Pkw gefahren. Gegen 21:00 Uhr hatte der 31-jährige beim Rangieren auf einem Parkplatz den anderen Pkw touchiert und beschädigt. Dessen Eigentümer war zufällig in der Nähe und rief die Polizei. Der Autofahrer war alkoholisiert. Eine Alcomatentest ergab über zwei Promille. Eine Blutprobe und die Beschlagnahme des Führerscheins folgten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell