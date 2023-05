Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Schweigen-Rechtenbach - Versuchte Sprengung eines Geldausgabeautomaten - 1. Nachtrag

Ludwigshafen (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung https://s.rlp.de/C1KNj

Nach ersten Ermittlungen der Kriminalpolizei Ludwigshafen ergibt sich folgender Tathergang. Gegen 02:20 Uhr versuchten zwei bislang Unbekannte den Geldausgabeautomaten zu sprengen. Dieser wurde hierbei erheblich beschädigt, die Entnahme des Bargelds misslang jedoch. Daraufhin flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Experten des Landeskriminalamtes stellten nach eingehender Begutachtung des Automaten keine Reste von Sprengmitteln mehr fest, sodass der Tatortbereich inzwischen wieder freigeben wurde. Zu einer Beschädigung der umliegenden Gebäude kam es nicht. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 25.000 Euro.

Wer hat im Zeitraum zwischen 00:00 und 02:30 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatorts festgestellt?

Wer hat in den letzten Tagen oder Wochen zuvor verdächtige Wahrnehmungen in der Straße "An der Schmalwiese" gemacht?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell