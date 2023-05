Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Polizei sucht Autofahrer mit Anhänger

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht nach einem Autofahrer, aus dessen Anhänger eine Eisenstange ragte, wodurch eine Radfahrerin verletzt wurde. Der Unfall passierte am Donnerstag gegen 14.20 Uhr auf der Habinghorster Straße im Bereich der Bahnunterführung. Nach bisherigen Erkenntnissen war eine 62-jährige Fahrradfahrerin aus Castrop-Rauxel auf dem Standstreifen der Habinghorster Straße Richtung Habinghorst unterwegs. Plötzlich spürte sie einen Schlag gegen ihren Arm, wodurch sie das Gleichgewicht verlor und beinahe stürzte. Die Frau konnte erkennen, dass aus einem Autoanhänger, der gerade an ihr vorbeigefahren war, eine Eisenstange ragte. Es ist davon auszugehen, dass die Radfahrerin davon touchiert wurde. Sie wurde leicht verletzt. Der Autofahrer bzw. die Autofahrerin fuhr weiter in Richtung Habinghorst. An dem Anhänger soll ein HER(ner)-Kennzeichen gewesen sein. Die Polizei sucht nach dem Fahrer bzw. der Fahrerin und nach Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall selbst oder dem Auto bzw. Anhänger geben können. Wer etwas weiß, wird gebeten, das Verkehrskommissariat unter Tel. 0800/2361 111 anzurufen.

