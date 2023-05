Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Falsche Wasserwerker am Werk - Schmuck entwendet

Recklinghausen (ots)

Erneut wurde eine über 80-Jährige Opfer von Trickdieben. Unter dem Vorwand die Wasserleitungen überprüfen zu müssen, gelangte der falsche Wasserwerker am Donnerstag in die Wohnung der Frau. Während er mit ihr im Badezimmer den Wasserzu- und -ablauf kontrollierte, schlich sich mindestens eine weitere Person in die Wohnung. Nachdem der falsche Handwerker die Wohnung verlassen hatte, bemerkte die Frau das durchwühlte Schlafzimmer und stellte den Diebstahl ihres Schmucks fest. Der Vorfall ereignete sich zur Mittagszeit, um 12 Uhr. Die betroffene Wohnung liegt an der Goethestraße.

Die Frau konnte den falschen Handwerker wie folgt beschreiben: ca. 185cm groß, etwa 50 Jahre alt, graue Schirmmütze, grauer Handwerkerkittel, sprach mit Akzent.

Zudem bemerkte die Betroffene einen zweiten Mann im Hausflur, als der "Handwerker" das Haus betrat: ca. 185cm groß, deutlich jünger als der andere Mann, blonde Haare, graue Schirmmütze.

Wer Angaben zu den Männern machen kann oder zu gegebener Zeit etwas Verdächtiges bemerkt hat, meldet sich bitte bei der Polizei unter der Tel. 0800 2361 111.

Die Polizei rät: Lassen Sie nur Personen bzw. Handwerker herein, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Das gleiche gilt für vermeintliche Vertreter der Stadtwerke. Lassen Sie grundsätzlich keine Fremden in Ihre Wohnung. Und: Informieren Sie ihre (älteren) Angehörigen über die Maschen der Trickbetrüger, damit nicht ihre Eltern/Großeltern Opfer werden. Im Kampf gegen die Täter und zum Schutz der Seniorinnen und Senioren setzt die Polizei auch auf die Mitarbeit von Angehörigen. Dazu trägt das Projekt "Next Generation" bei. Weitere Infos gibt es auf unserer Internetseite: https://recklinghausen.polizei.nrw/artikel/projekt-next-generation-zum-schutz-von-seniorinnen-und-senioren

