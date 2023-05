POL-RE: Bottrop: Geld aus Hotel gestohlen - Polizei sucht mit Fotos nach Tatverdächtigen

Recklinghausen (ots) - Die Polizei wurde am Mittwochnachmittag zum Busbahnhof an der Kaiserstraße gerufen. Dort wurde gegen 16.15 Uhr eine Schlägerei gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen begann der Vorfall in einem Linienbus. Dort soll es bereits einen verbalen Streit zwischen einem 11-jährigen Jungen aus Herten und anderen Kindern bzw. Jugendlichen gegeben ...

