Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: E-Scooter-Fahrer bei Unfall mit Auto verletzt

Recklinghausen (ots)

Ein 29-jähriger Dorstener fuhr mit seinem E-Scooter - auf der falschen Seite die Borkener Straße - in Fahrtrichtung Norden. Im Einmündungsbereich zur Baldurstraße überquerte er die dortige Furt und es kam zu einem Zusammenstoß mit dem Auto einer 61-jährigen Dorstenerin, die auf der Baldurstraße in Richtung Borkener Straße unterwegs war. Der E-Scooter-Fahrer stürzte und erlitt leichte Verletzungen. Rettungskräfte transportierten ihn jedoch zunächst in ein Krankenhaus. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 800 Euro.

