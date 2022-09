POL-DA: Michelstadt: Erneut Beschädigungen an Parteibüro/Staatschutz ermittelt

Bischofsheim / Friedberg (ots) - Nach dem Diebstahl eines Lastwagens in der Nacht zum Donnerstag (wir haben berichtet) haben Zivilfahnder am späten Aabend zwei Tatverdächtige vorläufig festgenommen. Gegen 7 Uhr am Donnerstagmorgen bemerkten Zeugen den Diebstahl der Zugmaschine, die seit 17 Uhr am Vorabend in der ...

