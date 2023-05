POL-RE: Recklinghausen: Geldbörse aus Kinderwagen gestohlen - Wer kennt die Tatverdächtigen?

Recklinghausen (ots) - Ein schwarzer VW Golf wurde von einem bislang unbekannten Autofahrer beschädigt. Der Wagen stand am Mittwoch, zwischen 10 und 16 Uhr, an der Brandstraße. Der Verursacher flüchtete vom Unfallort, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel. 0800 2361 111 entgegen. Rückfragen bitte an: ...

