Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: 15-Jähriger auf dem Weg zur Schule angefahren

Recklinghausen (ots)

Bei einem Unfall an der Ecke Augustinessenstraße/Herzogswall wurde heute, um 9.30 Uhr ein 15-jähriger Marler leicht verletzt. Er war mit seinem Fahrrad unterwegs, als er mit dem Auto einer 24-jährigen Dortmunderin zusammenstieß. Sie war im Begriff von der Augustinessenstraße auf den Herzogswall abzubiegen, während der Marler auf dem Radweg des Herzogswalls in Fahrtrichtung Königswall unterwegs war. An den Fahrzeugen entstanden leichte Sachschäden. Rettungskräfte waren nicht vor Ort.

