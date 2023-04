Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Lebensmittelautomat aufgebrochen - 5.000 Euro Schaden

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Wendschott, Alte Schulstraße 15.04.2023, 23.30 Uhr - 16.04.2023, 09.30 Uhr

Unbekannte haben einen Lebensmittelautomaten in der Straße Alte Schulstraße aufgebrochen, diverse Lebensmittel entwendet und dabei einen Schaden von geschätzten 5.000 Euro verursacht.

Die Tat ereignete sich zwischen Samstagabend 22.30 Uhr und Sonntagmorgen 09.30 Uhr.

Nach derzeitigem polizeilichen Kenntnisstand gelangten die Täter in den Schuppen, der den Automaten umgibt. Hier zerstörten sie mit brachialer Gewalt die Frontscheibe und entwendeten diverse in dem Automaten befindliche Lebensmittel.

Auch eine im Schuppen befindliche Geldkassette wurde durch die Täter mit zerstörerischer Kraft geöffnet und dessen bargelter Inhalt entwendet.

Die Polizei hofft darauf, dass in der fraglichen Zeit Anwohner Passanten oder Autofahrer verdächtige Personen beobachtet haben.

Die Ermittler gehen davon aus, dass aufgrund der Anzahl des Diebesguts die Täter mit einer oder zwei Taschen ihre Beute abtransportiert haben und vielleicht so Zeugen aufgefallen sind. Hinweise an die Polizeistation in Vorsfelde oder die Rufnummer 05361/4646-0.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell