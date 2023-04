Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Trunkenheitsfahrt im Verkehr

Wolfsburg, Frankfurter Straße (ots)

Am Samstagabend den 15.04.2023 gegen 18:19 Uhr meldet ein Polizeibeamter, welcher sich zur Vorfallszeit nicht im Dienst befindet, eine mögliche Trunkenheitsfahrt. Dem Kollegen sei ein silberner Pkw aufgefallen, welcher mit starken Schlangenlinien die Frankfurter Straße in Fahrtrichtung Detmerode befuhr. Der Kollege folgte dem Fahrzeug bis in die Straße Stemmelteich. Nachdem der Fahrzeugführer sein Fahrzeug geparkt hatte, versetzte sich der Beamte in den Dienst und sprach den Fahrzeugführer an und verständigte die zuständige Polizei.

Die im Dienst befindlichen Beamten stellten vor Ort fest, dass der Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,86 Promille.

Dem 37-jährigen Wolfsburger wurde im Klinikum eine Blutprobe entnommen. Ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet. Der Führerschein wurde sichergestellt.

