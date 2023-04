POL-WOB: Audi Q 5 entwendet - 30.000 Euro Schaden

Wolfsburg, Frankfurter Straße (ots) - Am Samstagabend den 15.04.2023 gegen 18:19 Uhr meldet ein Polizeibeamter, welcher sich zur Vorfallszeit nicht im Dienst befindet, eine mögliche Trunkenheitsfahrt. Dem Kollegen sei ein silberner Pkw aufgefallen, welcher mit starken Schlangenlinien die Frankfurter Straße in Fahrtrichtung Detmerode befuhr. Der Kollege folgte dem Fahrzeug bis in die Straße Stemmelteich. Nachdem der ...

mehr