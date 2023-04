POL-HAM: Rücknahme der Vermisstenfahnung - 16-Jähriger wohlbehalten angetroffen

Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Ein 31-Jähriger wurde am frühen Mittwochmorgen, 5. April, bei einem Unfall auf der Römerstraße Ecke Im Sundern leicht verletzt. Eine 54 Jahre alte Frau aus Ascheberg war gegen 5.45 Uhr in einem Opel auf der Römerstraße in Fahrtrichtung Süden unterwegs und wollte nach links in die Straße Im Sundern abbiegen. Dabei kam es zu einer Kollision mit dem Pedelecfahrer aus Hamm, der auf der ...

