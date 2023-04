POL-HAM: Folgemeldung zur Pressemeldung "Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus"

Hamm-Herringen (ots) - Ein geparkter VW Golf wurde am späten Dienstagabend, 4. April, an der Dortmunder Straße im Rahmen einer Verkehrsunfallflucht beschädigt. Der Eigentümer des Golfs - das Fahrzeug war am Straßenrand geparkt - hörte um 23.10 Uhr einen lauten Knall. Anschließend sah er, wie ein blauer VW Polo mit HAM-Kennzeichen in Fahrtrichtung Osten vom Unfallort flüchtete. Bei der Kollision wurde der ...

