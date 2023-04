POL-HAM: Blauer VW Polo nach Unfallflucht gesucht

Hamm-Mitte (ots) - Ein unbekanntes Fahrzeug hat am Samstag, 1. April, zwischen 7 Uhr und 14.30 Uhr, einen am Hans-Böckler-Platz geparkten Smart beschädigt. Das Cabrio hat Kratzer an der hinteren Fahrerseite, der Schaden wird auf etwa 1400 Euro geschätzt. Hinweise zu dem Verursacher nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder als E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(hr) Rückfragen bitte an: ...

