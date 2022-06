POL-MK: Einbruch in Wohnung

Iserlohn (ots) - Am Mittwoch wurden der Polizei Iserlohn gleich zwei Fälle bekannt, in denen Trickbetrüger Opfer um ihr Erspartes brachten. Eine 23-Jährige übersendete einem angeblichen Mitarbeiter von "Europol" mehrere Codes von "Google Play Karten", da ihr der Betrüger auftischte, dass ihr Konto gehackt worden sei und sie das restliche Geld nur sichern könne, wenn sie dieses sofort abhebe und an die Polizei in ...

