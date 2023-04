Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus

Hamm-Mitte (ots)

Aus bislang noch unklarer Ursache kam es am Freitagabend zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus auf der Matthias-Claudius-Straße. Nach vorliegenden Erkenntnissen brach das Feuer gegen 19.10 Uhr einer Erdgeschoßwohnung aus und wurde anschließend durch die Feuerwehr Hamm gelöscht. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich vier Personen in der Wohnung. Es wurde niemand verletzt. Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit nicht beziffert werden.(es)

