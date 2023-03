Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Hamm-Mitte (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Freitag, 31. März, auf der Wilhelmstraße, unweit der Lange Straße, wurde ein 18-jähriger Radfahrer schwer verletzt. Gegen 15.50 Uhr befuhr er mit seinem Fahrrad die Wilhelmstraße in Fahrtrichtung Westen, als er einer geöffneten Fahrzeugtür eines Mercedes auswich und gegen eine Hauswand fuhr und stürzte. Er wurde anschließend mittels Rettungswagen zur stationären Aufnahme in ein Hammer Krankenhaus gebracht.(mw)

