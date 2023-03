POL-HAM: Lastenfahrrad gestohlen

Hamm-Mitte (ots) - Unbekannte Täter sind zwischen Mittwoch, 30. März, 18 Uhr und Donnerstag, 31. März, 12 Uhr, in eine Gaststätte an der Marienstraße eingebrochen. Durch das gewaltsame Öffnen einer Tür gelangten sie in die Räumlichkeiten und versuchten, einen Zigarettenautomaten aufzubrechen - dies gelang ihnen jedoch nicht. Anders sah es bei einem Spielautomaten aus: Diesen hebelten sie auf und entwendeten das darin befindliche Bargeld. Außerdem stahlen sie mehrere ...

