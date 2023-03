POL-HAM: Einbruch in Gaststätte

Hamm-Mitte (ots) - Ein 21 Jahre alter Autofahrer ist am Mittwochmorgen, 29. März, auf der Werler Straße mit einem geparkten Fahrzeug kollidiert - er stand unter Alkoholeinfluss. Der Hammer war in einem Audi stadteinwärts unterwegs, als er um 6.05 Uhr - vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit - nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit einem am Straßenrand geparkten Mercedes kollidierte. Der Fahrer aus Hamm ...

mehr