POL-HAM: Betrunkener Audi-Fahrer kollidiert mit geparktem Mercedes

Hamm-Mitte (ots) - Ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigte am Mittwoch, 29. März, zwischen 16 Uhr und 17 Uhr, an der Südstraße einen VW Golf. Das Fahrzeug war am Straßenrand geparkt und hat an der vorderen Stoßstange mehrere Kratzer. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1500 Euro. Hinweise zu dem flüchtigen Verursacher nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder als E-Mail an ...

