Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Verkehrsunfall mit fünf Autos und zwei Leichtverletzten

Hamm-Rhynern (ots)

Am Dienstag, 28. März, gegen 17.40 Uhr wurden bei einem Verkehrsunfall auf der Werler Straße zwei Personen leicht verletzt. Eine 32-jährige VW-Passat-Fahrerin befuhr die Werler Straße in nördlicher Richtung; in der Nähe der Kreuzung Ostdorfstraße fuhr sie auf den Ford einer 30-Jährigen auf. Der Ford wurde durch den Aufprall auf einen Mercedes geschoben, dieser wiederum wurde auf einen weiteren Ford und einen Opel Vectra gedrückt. Die 32-jährige Passat-Fahrerin sowie ein 48-jähriger Mitfahrer in dem Mercedes wurden mittels Krankenwagen Krankenhäuser zugeführt, wo sie nach ambulanter Behandlung wieder entlassen wurden. Der Mercedes sowie der VW Passat waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand ein Gesamtschaden von 26.500,- Euro. (kt)

