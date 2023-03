Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Festnahme und U-Haft nach Drogenfund bei Wohnungsdurchsuchung

Hamm-Mitte (ots)

Bei der Vollstreckung eines Durchsuchungsbeschlusses am Mittwoch, 22. März, konnten Beamte der Hammer Kriminalpolizei in einer Wohnung an der Roonstraße eine Vielzahl illegaler Betäubungsmittel auffinden.

Der Wohnungsinhaber, ein 42-jähriger Mann, wurde daraufhin festgenommen.

Mit Unterstützung von Diensthund Scooter fanden die Ermittler in seinen Wohn- und Kellerräumen die ganze Palette verbotener Substanzen: Amphetamin in nicht geringer Menge, Marihuana, Kokain, Haschisch, Ecstasy-Pillen, LSD-Trips und Metamphetamin.

Die Drogen wurden beschlagnahmt und der 42-Jährige in das Polizeigewahrsam gebracht. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft ordnete ein Amtsrichter Untersuchungshaft gegen den Mann an, der bereits in der Vergangenheit mehrfach wegen unerlaubten Drogenhandels in Erscheinung getreten war.(hei)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell