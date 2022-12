Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruch in ein leerstehendes Einfamilienhaus in der Rodalber Straße

Pirmasens (ots)

In der Zeit von Freitag bis Sonntagmorgen brachen unbekannte Täter in ein leerstehendes Einfamilienhaus in der Rodalber Straße in der Nähe der dortigen Kunststofffabrik ein. Eine Schiebetür des rückwärtigen Wintergartens wurde aufgehebelt. Nach derzeitigem Stand wurde nichts entwendet. Am Wintergarten wurde ein Schaden von circa 300 Euro angerichtet.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pdps

