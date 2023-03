POL-HAM: Gestohlenes iPad geortet

Hamm-Rhynern (ots) - Am Freitag, 24. März, zwischen 0 Uhr und 5.50 Uhr, wurde ein Audi Q7 aus einer Einfahrt in der Ria-Tiemann-Straße entwendet. Die Tatverdächtigen öffneten und starteten den schwarzen Audi mit UN-Kennzeichen auf unbekannte Weise. In dem Fahrzeug ist ein Keyless-Go-System verbaut. Hinweise auf die Täter nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (ds) Rückfragen bitte an: ...

