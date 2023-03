Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Bäckerei und Lottogeschäft

Hamm-Heessen (ots)

Samstagnacht, 25. März, drangen Unbekannte in eine Bäckerei am Dasbecker Weg ein. Die Alarmanlage des angrenzenden Lottogeschäfts schreckte eine Anwohnerin gegen 1.15 Uhr auf, die daraufhin die Polizei rief. Beamte stellten vor Ort fest, dass die Einbrecher gewaltsam die Eingangstür der Bäckerei öffneten und so in das Objekt gelangten. Hier durchwühlten sie sämtliche Schränke und brachen anschließend eine Verbindungstür zum Lottogeschäft auf. Der dadurch ausgelöste Alarm trieb sie vermutlich in die Flucht.

Angaben zur Beute aus den beiden Geschäften können noch nicht gemacht werden. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 250 Euro. Hinweise zu Tatverdächtigen nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (hei)

