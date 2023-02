Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verkehrskontrolle endet mit mehreren Anzeigen

Erfurt (ots)

Mit mehreren Anzeigen endete eine Verkehrskontrolle im Erfurter Norden. In der Nacht zu Sonntag kontrollierte eine Streifenbesatzung in der Lowetscher Straße einen 24-jährigen VW-Fahrer. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Mann unter dem Einfluss von Cannabis und Kokain stand. Zudem hatte er keine Fahrerlaubnis mehr. Auf dem Beifahrersitz lag eine Schreckschusswaffe und in seiner Jackentasche fanden die Polizisten eine geringe Mengen Drogen. Da der 24-Jährige keine Ausweispapiere dabeihatte, fuhren die Beamten mit ihm zu seiner Wohnung. Dort fanden sie auf seinem Couchtisch weitere Drogen. In einem Krankenhaus wurde dem Mann Blut abgenommen. Er muss sich nun u. a. wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten. (DS)

