FW Ratingen: Rosenmontagszug

Ratingen (ots)

Stadtmitte 11:11 h bis 14:40 h

Mit viel Begeisterung und Helau feierten ca. 33.000 begeisterte Zuschauer den damit sehr gut besuchten Ratinger Rosenmontagszug. Das Notfallmanagement mit Vertretern von Ordnungsamt, Feuerwehr, Polizei, THW und Karnevalsausschuss als Veranstalter konnte um 14:40 h Uhr aus den Räumlichkeiten der Musikschule an der Poststraße eine positive Bilanz vermelden.

Kleinere Störungen beeinflussten teils den Zugverlauf: Vor Zugbeginn wurden mehrere Verwarnungen ausgesprochen und acht Falschparker abgeschleppt. Eine hölzerne Fahnenstange verhakte sich in der Straßenbahn-Oberleitung am Düsseldorfer Platz, die in dem Bereich zum Glück abgeschaltet war. Die Polizei ermittelt bzgl. eines Verkehrsunfalles mit Fahrerflucht auf der Friedhofstraße.

Durch den Sanitätsdienst wurden insgesamt 7 Einsätze im Umfeld des Karnevalszuges abgewickelt (2020 zwölf). Es wurden 1 Personen in ein Krankenhaus transportiert (2020 fünf). Daneben wurde in zwei Fällen der Regelrettungsdienst unterstützt und die jeweiligen Patienten transportiert.

Die Feuerwehr wurde seit dem Morgen außerhalb des Karnevals bisher zu vier Einsätzen alarmiert, der Rettungsdienst der Städte Ratingen und Heiligenhaus leistete bisher 20 Rettungsdiensteinsätze (keine minderjährigen Patienten, keine alkoholbedingten Einsätze).

