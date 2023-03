POL-HAM: Zwei Leichtverletzte nach Auffahrunfall

Hamm-Mitte (ots) - Unbekannte Täter sind zwischen Mittwoch, 22. März, 18 Uhr und Donnerstag, 23. März, 9.30 Uhr, in ein Geschäft an der Weststraße eingebrochen und haben Bargeld gestohlen. Nachdem sie gewaltsam ein Fenster des Lagerraums öffneten, gelangten sie in das Lager selbst. Hier hebelten sie einen Tresor auf, aus dem sie das Geld entwendeten. Es entstand Sachschaden, die Höhe steht noch nicht fest. Hinweise ...

