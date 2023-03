POL-HAM: Audi entwendet

Hamm-Herringen (ots) - Die Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Holstenstraße war am Freitag, 24. März, zwischen 18.45 Uhr und 19.50 Uhr, das Ziel von Einbrechern. Nachdem die unbekannten Täter eine Balkontür aufhebelten, durchsuchten sie die Räume nach Wertgegenständen. Mit Bargeld als Beute traten sie die Flucht an. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Hinweise zu den ...

mehr