BPOL-HH: Ohne Fahrschein in der S-Bahn: Mann attackiert DB-Mitarbeiter und ruft mehrfach "Sieg Heil" am voll besetzten S-Bahnsteig

Hamburg (ots) - Nachdem ein alkoholisierter Mann (m. 22) im S-Bahnhaltepunkt Reeperbahn DB-Sicherheitsdienstmitarbeiter attackiert hatte wurde der aggressive Mann am 05.02.2023 gegen 02.50 Uhr gefesselt in einem Funkstreifenwagen der Bundespolizei in Richtung Bundespolizeirevier am Hauptbahnhof transportiert. ...

