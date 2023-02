Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Reeperbahn/ Äußerst aggressiver Mann versetzt einem Bundespolizisten Fußtritt gegen Oberkörper und Kopf-

Hamburg (ots)

Nachdem ein alkoholisierter Mann (m. 22) im S-Bahnhaltepunkt Reeperbahn DB-Sicherheitsdienstmitarbeiter attackiert hatte wurde der aggressive Mann am 05.02.2023 gegen 02.50 Uhr gefesselt in einem Funkstreifenwagen der Bundespolizei in Richtung Bundespolizeirevier am Hauptbahnhof transportiert. Während der Fahrt verhielt sich der Beschuldigte lautstark und renitent. "Dabei versetzte der rumänische Staatsangehörige einem Polizeibeamten einen Fußtritt gegen den Oberkörper und an den Kopf."

"Am Hauptbahnhof wurde der Beschuldigte unter Widerstandshandlungen zum Bundespolizeirevier verbracht. Auch in der Gewahrsamszelle randalierte der Aggressor weiter." "Ein später durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,67 Promille." Die Gewahrsamsfähigkeit stellte ein angeforderter Arzt im weiteren Verlauf fest.

Nachdem sich der Beschuldigte später wieder beruhigt hatte musste er entlassen werden. Entsprechende Strafverfahren (Verdacht auf Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Tätlicher Angriff, Körperverletzung) wurden eingeleitet.

Die weiteren Ermittlungen werden vom Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg geführt.

Hinweis: Der geschädigte Bundespolizist klagte über Schmerzen und wird ggf. selbstständig einen Arzt aufsuchen.

RC

