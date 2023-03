POL-HAM: Auto-Aufbrecher im Stadtgebiet unterwegs

Hamm-Mitte (ots) - Am Samstagmorgen, 25. März, konnte ein gestohlenes iPad im Bereich Schillerstraße/Schwarzer Weg aufgefunden werden - zuvor wurde das Gerät aus einem parkenden Peugeot am Otto-Krafft-Platz entwendet. Gegen 9.50 Uhr bemerkte ein 32-Jähriger, dass sein iPad aus dem geparkten Peugeot am Otto-Krafft-Platz entwendet wurde. Um an das Elektronikgerät zu gelangen, wurde durch den oder die Täter die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen. Am Vortag gegen ...

