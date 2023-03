POL-HAM: Küchenbrand in Mehrfamilienhaus

Hamm-Mitte (ots) - Ein Unbekannter ist in der Nacht auf Sonntag, 26. März, in eine Shisha-Bar an der Oststraße eingebrochen. Der Täter hebelte eine Tür auf der Gebäuderückseite auf und gelangte in den gastronomischen Betrieb. Hier nahm er nach ersten Erkenntnissen die Kasse, Shisha-Tabak, Spirituosen und ein Smartphone als Beute mit. Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder als ...

