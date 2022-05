Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Veranstaltungen am 1. Mai verlaufen störungsfrei

Hamm-Uentrop (ots)

Am 1. Mai verliefen zwei Versammlungen in der Innenstadt sowie die Veranstaltung in der Geithe störungsfrei. In der Zeit von 10.45 Uhr bis 11.45 Uhr fand ein Aufzug mit 12 Teilnehmern unter der Thematik "Der 1. Mai bleibt ein Kampftag für Arbeiterinnen und Arbeiterrechte, Frieden und Antifaschismus - auch und gerade in Zeiten von Frieden" statt. In der Zeit von 11.30 Uhr bis 15.30 Uhr wurde eine Kundgebung des DGB auf dem Martin-Luther-Platz mit 300 Teilnehmern unter der Thematik "1. Mai-Zukunft gemeinsam gestalten" durchgeführt. Beide Versammlungen verliefen störungsfrei. Im Bereich der Geithe fand die Veranstaltung mit ungefähr 900 Teilnehmern statt. Hier wurden 30 Platzverweise ausgesprochen. Störungen und Straftaten konnten durch frühzeitige Intervention von Kräften des kommunalen Ordnungsdienstes und der Polizei verhindert werden. Im Zuge der Abwanderung wurde eine Strafanzeige wegen Körperverletzung aufgenommen; der Geschädigte wurde durch einen Krankenwagen einem Krankenhaus zugeführt. (kt)

