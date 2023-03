POL-HAM: VW Golf bei Unfallflucht beschädigt

Hamm-Heessen (ots) - Zu einem Küchenbrand kam es am Dienstag, 27. März, gegen 14 Uhr, in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Jahnstraße. Nach ersten Erkenntnissen ist auf dem Herd angebranntes Essen ursächlich für den Brand. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Es wurde niemand verletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens liegt im vierstelligen Bereich. (hei) Rückfragen bitte an: ...

