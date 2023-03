Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrssicherheitswoche

Bild-Infos

Download

Polizeikommissariat Stolzenau (ots)

Im Zeitraum vom 23.03.2023 bis zum 29.03.2023 führt das Polizeikommissariat Stolzenau gemeinsam mit dem Landkreis Nienburg eine Verkehrssicherheitswoche durch. Durch die repressive Ahndung von Verkehrsverstößen sowie der Durchführung präventiver Maßnahmen soll die Sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr erhöht werden. Ziel ist die Sensibilisierung der Verkehrsteilnehmenden für die Gefahren im Straßenverkehr, um den Hauptunfallursachen entgegenzuwirken. Es werden vermehrt Geschwindigkeitsmessungen, mobile und stationäre Verkehrskontrollen sowie Handy-/Gurtkontrollen durchgeführt. Auch die Überprüfung der Fahrtauglichkeit ist ein Themenschwerpunkt in der Verkehrssicherheitsarbeit der Polizei. Hierzu erfolgen Verkehrskontrollen hinsichtlich Beeinflussung durch Alkohol-/Drogen, andere berauschende Mittel sowie der allgemeinen Fahrtauglichkeit und Medikamentenintoxikation. Angesicht der zeitlichen Nähe zum 01.03.2023 und die damit verbundene Wechselphase der Versicherungskennzeichen, soll die Aktualität dieser flächendeckend kontrolliert und entsprechend geahndet werden. Getreu dem Motto "Sicher in den Frühling" wird ein weiteres Hauptaugenmerk auf der Überprüfung der Profiltiefe von Fahrzeugreifen liegen. Die Kontrollmaßnahmen werden öffentlichkeitswirksam angekündigt und begleitet. Die Bilanz der Verkehrssicherheitswoche wird in der darauffolgenden Woche veröffentlicht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell