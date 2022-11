Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Geschwindigkeitskontrollen an der B6 in Heersum

Hildesheim (ots)

Holle/ Heersum (lud) Am 19.11.2022, in der Zeit von 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr, führten Beamte der Polizei Bad Salzdetfurth diverse, allgemeine Verkehrsüberwachungsmaßnahmen im gesamten Zuständigkeitsbereich durch. Zur Bekämpfung einer der Hauptunfallursachen "überhöhte Geschwindigkeit" wurden Geschwindigkeitsmessungen an der B6 in der Ortschaft Heersum in 31188 Holle durchgeführt. Hierbei wurden insgesamt 22 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt und geahndet. Die höchste vorwerfbar gemessene Geschwindigkeit an der Messstelle bei erlaubten 70 km/h betrug 105 km/h. Die Polizei Bad Salzdetfurth wird auch zukünftig Geschwindigkeitskontrollen durchführen.

