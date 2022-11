POL-HWI: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Kind

Boltenhagen (ots) - Die seit dem 25. März 2022 in Boltenhagen vermisste 70-jährige Frau wurde am 09. November 2022 in einem Waldstück bei Boltenhagen tot aufgefunden. Eine rechtsmedizinische Untersuchung bestätigte die Identität der Vermissten zweifelsfrei. Die Öffentlichkeitsfahndung nach der Person wird ...

