POL-NI: Durchsuchungen nach Schüssen am 09.01.2023 in Haßbergen

Nienburg (ots) - (KEM) Heute Nacht, den 21.03.2023, gegen 00.50 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter einen weißen Toyota Lexus an der Heinrich-Gade-Straße in Nienburg. Der 51-jährige Besitzer stellte den Diebstahl des PKW am heutigen Morgen fest und informierte die Polizei. Ermittlungen haben ergeben, dass der PKW gegen 00.50 entwendet worden sein dürfte. Das Fahrzeug wurde von der Polizei zur Sachfahndung ...

mehr