POL-NI: Landkreise Nienburg und Schaumburg - Neuer Leiter Zentraler Kriminaldienst der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg

(KEM) Polizeidirektor Marcel Bente ist als neuer Leiter des Zentralen Kriminaldienstes (ZKD) an die PI Nienburg/Schaumburg zurückgekehrt und künftig für den Bereich Ermittlungen der Inspektion verantwortlich.

Der 44-jährige Schaumburger verfügt über gute Voraussetzungen für seine neue Funktion: Ihm sind die Inspektion als auch regionale Besonderheiten der beiden zu betreuenden Landkreise bereits bestens bekannt. Bevor er zuletzt als Dezernatsleiter 12 (Einsatz und Verkehr) in der Polizeidirektion Göttingen tätig war, hatte er bereits mehrere Führungsposten in der Inspektion inne.

Nach seiner Einstellung bei der Polizei 1999 war er in verschiedenen Funktionen bei unterschiedlichen heimischen Dienststellen tätig. Er versah zurückliegend Dienst im Einsatz - und Streifendienst in Nienburg und in Bad Nenndorf sowie in den Stäben der Inspektion und der Direktion, erwarb zeitnah Führungserfahrungen als Dienstabteilungsleiter sowie Leiter eines Kriminal- und Ermittlungsdienstes und qualifizierte sich anschließend für das Aufstiegsstudium zum ehem. Höheren Dienst. Nach erfolgreichem Abschluss des Master-Studiums an der Hochschule der Polizei im Oktober 2015 übernahm er zunächst einen Dozentenposten an der Polizeiakademie in Nienburg. Im Sommer 2019 kehrte er in die Inspektion zurück, wo er zunächst als Leiter Einsatz und anschließend als Leiter des PK Stadthagen tätig war, bevor er im Oktober 2021 das Dezernat 12 in Göttingen übernahm.

"Nach der spannenden und herausfordernden Zeit in Göttingen freue ich mich sehr auf die Rückkehr in meine Heimatinspektion sowie die neuen und anspruchsvollen Tätigkeiten im Bereich des Zentralen Kriminaldienstes. Dank der hervorragenden Arbeit meines Vorgängers, Herrn Kriminaldirektor Andreas Tschirner, kann ich auf einen fachlich und strukturell gut aufgestellten Arbeitsbereich mit hochmotivierten Mitarbeitenden zurückgreifen. Gemeinsam werden wir dafür Sorge tragen, dass die Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg den Bürgerinnen und Bürgern auch weiterhin für alle Belange der Kriminalitätsbekämpfung verlässlich und kompetent zur Seite stehen wird." erklärt Marcel Bente anlässlich seiner Amtsübernahme.

"Ich bin sehr froh, dass wir Marcel Bente für diese Aufgabe gewinnen konnten. Gerade in Phasen größerer Veränderung sind auch ein bisschen Kontinuität und Orientierung für die Mitarbeitenden wichtig. Der neue Leiter ZKD kennt Land und Leute, die Bürgerinnen und Bürger und die Mitarbeitenden kennen ihn. Das hilft allen und es kann nahtlos weitergehen. Er bringt außerdem eine breite fachliche Expertise mit, die eine sehr gute Grundlage für seine erfolgreiche Aufgabenwahrnehmung sein wird." betont Mathias Schröder, Leiter der PI Nienburg/Schaumburg, abschließend.

